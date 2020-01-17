TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09787 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05332 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4552 BHD BAHREYN DİNARI 15.5481 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5958 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3090 BRL BREZİLYA REALİ 1.4006 CZK ÇEK KORUNASI 0.25916 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11512 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40712 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00505 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0424 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08249 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87561 HKD HONG KONG DOLARI 0.75453 IQD IRAK DİNARI 0.00491 ISK İZLANDA KRONU 0.04748 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01556 HUF MACAR FORİNTİ 0.01940 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10589 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4459 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31295 EGP MISIR LİRASI 0.37029 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7640 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5376 RSD SIRP DİNARI 0.05540 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3543 SYP SURİYE LİRASI 0.01343 THB TAYLAND BAHTI 0.19285 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6772 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24130 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2676 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6971 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19566 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8863
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