TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09838 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05351 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4796 BHD BAHREYN DİNARI 15.6581 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6072 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3299 BRL BREZİLYA REALİ 1.4170 CZK ÇEK KORUNASI 0.26054 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11584 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40604 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0533 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08302 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88006 HKD HONG KONG DOLARI 0.75978 IQD IRAK DİNARI 0.00494 ISK İZLANDA KRONU 0.04756 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01568 HUF MACAR FORİNTİ 0.01946 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10639 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4538 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31647 EGP MISIR LİRASI 0.37356 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7773 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5418 RSD SIRP DİNARI 0.05568 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3799 SYP SURİYE LİRASI 0.01352 THB TAYLAND BAHTI 0.19444 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6890 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24222 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3214 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7080 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19716 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9005
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