TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09874 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05392 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4921 BHD BAHREYN DİNARI 15.7140 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6129 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3448 BRL BREZİLYA REALİ 1.4141 CZK ÇEK KORUNASI 0.26241 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11620 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40962 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00508 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0557 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08320 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88481 HKD HONG KONG DOLARI 0.76240 IQD IRAK DİNARI 0.00496 ISK İZLANDA KRONU 0.04782 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01571 HUF MACAR FORİNTİ 0.01963 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10699 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4551 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31661 EGP MISIR LİRASI 0.37556 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7861 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5508 RSD SIRP DİNARI 0.05598 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3901 SYP SURİYE LİRASI 0.01357 THB TAYLAND BAHTI 0.19488 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6951 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24398 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3560 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7143 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19735 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9128
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