FİNANS
  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09888 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05389 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4982 BHD BAHREYN DİNARI 15.7416 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6157 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3469 BRL BREZİLYA REALİ 1.4088 CZK ÇEK KORUNASI 0.26154 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11651 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41084 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00510 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0592 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08339 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88388 HKD HONG KONG DOLARI 0.76367 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04771 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01572 HUF MACAR FORİNTİ 0.01960 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10671 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4599 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31653 EGP MISIR LİRASI 0.37537 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7892 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5520 RSD SIRP DİNARI 0.05594 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3990 SYP SURİYE LİRASI 0.01360 THB TAYLAND BAHTI 0.19528 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6980 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24324 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3664 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7192 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19780 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9157

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Türk kahvesi Antalya’da yetişecekTürk kahvesi Antalya’da yetişecek
Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili kararNüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Emekliler bu haberi bekliyor

Emekliler bu haberi bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildi

Türk kahvesi Antalya’da yetişecek

Türk kahvesi Antalya’da yetişecek

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz mesajı

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Yüksel: “Bu yıl 600 kilometrelik bir yatırım öngörüyoruz”

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.