FİNANS

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

12 Ocak 2018 15:18

Merkez Bankası anketine göre, ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,29'dan yüzde 1,32'ye yükseldi. Ankete göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9,30 seviyesinden yüzde 9,24'e geriledi. 2018 yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

Merkez Bankası, ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9,30 seviyesinden yüzde 9,24'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,47'den yüzde 8,23'e düştü.

Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,29'dan yüzde 1,32'ye çıkarken, şubat yüzde 0,67'den yüzde 0,62'ye geriledi.

Ankete katılanların mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 oldu.


Büyüme beklentisi yükseldi

Yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 liraya yükseldi.

Cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 41,7 milyar dolardan, bu anket döneminde 43,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 44,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl için GSYH büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6'ya yükseldi. 2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 oldu.

 

 


 

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