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TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 18:01 | Son Güncelleme

Bankalar, yılın ilk çeyreğinde taşıt ve diğer bireysel kredi türleri ile işletmelere kullandırdıkları kredilerde standartları gevşetirken, konut kredilerinde değiştirmedi.

TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti

Merkez Bankası'nın (TCMB) 8 - 19 Mart tarihlerinde düzenlediği Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarına göre, yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi,

  • işletme kredi türlerinde standartların "büyük oranda gevşetilmeye devam" edeceği,

  • bireysel kredilerde, konut ve taşıt kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı,
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  • diğer bireysel kredilerde ise standartların sıkılaşacağı yönünde olduğu belirlendi.
    Anket sonuçlarına göre, yılın ilk çeyreğinde, işletme kredilerinde yabancı para cinsinden açılan krediler dışında tüm kredi türlerinde talep arttı. Buna karşılık, bireysel kredi türlerinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde azalış, taşıt kredi taleplerinde ise artış sürüyor.

Anket sonuçlarına göre, yılın ikinci çeyreğinde, tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor. Konut ve diğer bireysel kredi türlerinde talebin artması, taşıt kredilerinde ise talebin azalması bekleniyor.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşulları sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama koşulları da gevşemeye devam ediyor.

Yılın ikinci çeyreğinde de, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın sürmesi, yurt dışı fonlama koşullarının da sıkılaşması bekleniyor. (Grafik)

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