FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mustafa Duman kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Duman Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı

Mustafa Duman kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Duman Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 01:13 | Son Güncelleme

TCMB yeni Başkan Yardımcısı Mustafa Duman gündemin en çok aranan isimlerden biri oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı karari ile yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman hakkında vatandaşlar Mustafa Duman kimdir ve aslen nerelidir? sorularına yanıt arıyor. İşte, Mustafa Duman hakkında merak edilenler...

Mustafa Duman kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Duman Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı

30 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı görevine getirilen Mustafa Duman gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Arama motorları üzerinden Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nerelidir? soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. İşte, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman hakkında bazı bilgiler...

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Mustafa Duman, ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev alan Mustafa Duman. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak görev almıştır. 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri dönen Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

Mustafa Duman, 30 Mart 2021 tarihinde, görevden alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine atanmıştır.

MUSTAFA DUMAN TCMB MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNE ATANDI

Resmi Gazete'de yer alan ifade şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır.

Ekran Resmi 2021-03-30 01.02.07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındıMerkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
1000 TL başvuruları devam ediyor!1000 TL başvuruları devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo
Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması!
EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması!
Altın güne yükselişle başladı
Altın güne yükselişle başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte eski TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın hayatı
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya
Son Dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İşte detaylar...
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Erdoğan'dan açıklama
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? Lokantalara 1500 TL ne zaman verilecek?
Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gelin-kaynana tarımın yapılamadığı Orta Toroslar’da mantar üretiyor
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.