TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yapıyor. Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıkladı. Böylece 2019 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak kaldı.

TCMB BAŞKANI ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor. Enflasyon gelişen ülke grubunda bir miktar yükseldi. Ekonomide dengelenme ilk çeyrekte de devam etti.

2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.

Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü.

Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.