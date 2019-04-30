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TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahimini yüzde 14,6 olarak bıraktı.

TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yapıyor. Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıkladı. Böylece 2019 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak kaldı.

TCMB BAŞKANI ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor. Enflasyon gelişen ülke grubunda bir miktar yükseldi. Ekonomide dengelenme ilk çeyrekte de devam etti.

2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.

Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü.

Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.

Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı.

Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir.

Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme kıyasla düşürücü yönde oldu.

Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu

Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti.

Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.

Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında (orta noktası yüzde 14,6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Rezervler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız. Enflasyon raporunun içine bilgilendirme ve tablo koyduk.

Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil

Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik."

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