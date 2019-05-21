TCMB'den swap hamlesi geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.
Bir hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs'taki açıklamasıyla ara veren TCMB, bugün ihalelere tekrar başlarken, swap piyasasındaki Türk lirası faizini de yüzde 25,50'den repo ihale faizine paralel şekilde yüzde 24'e indirdi.
TCMB'DEN REPO İHALESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 17 milyar lira tutarında 28 Mayıs vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB, 10 Mayıs'tan bugüne kadar bir hafta vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıyordu.
KAYNAK:AA
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