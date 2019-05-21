FİNANS

TCMB'den swap hamlesi geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Swap piyasasında TL faizi yüzde 25,50'den yüzde 24'e düşürüldü. Bu arada MB, 10 Mayıs'ta ara verdiği haftalık repo ihalelerini yeniden başlattı.

TCMB'den swap hamlesi geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.

Bir hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs'taki açıklamasıyla ara veren TCMB, bugün ihalelere tekrar başlarken, swap piyasasındaki Türk lirası faizini de yüzde 25,50'den repo ihale faizine paralel şekilde yüzde 24'e indirdi.

TCMB'DEN REPO İHALESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 17 milyar lira tutarında 28 Mayıs vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

TCMB, 10 Mayıs'tan bugüne kadar bir hafta vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıyordu.

KAYNAK:AA

BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama geldiBDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama geldi
BDDK döviz alımına yeni kural getirdiBDDK döviz alımına yeni kural getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Swap Piyasası TCMB

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama geldi

BDDK'dan döviz alımı açıklaması

7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber

Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi azaldı

Akçaray, tüm zamanların rekorunu kırdı

Tüm zamanların rekorunu kırdı

BDDK döviz alımına yeni kural getirdi

Dolar alımında yeni dönem!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.