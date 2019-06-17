FİNANS

TCMB'den TL likidite açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılacağını açıkladı. Bankalar, APİ çerçevesinde yüzde 23 faizle fonlayacak.

TCMB'den TL likidite açıklaması

Merkez Bankası, finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

FAİZ, POLİTİKA FAİZİNİN 100 BAZ PUAN ALTINDA OLACAK

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir.

Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Piyasa Yapıcı likidite imkânı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası likidite imkânı

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