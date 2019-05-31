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TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda, "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir." açıklaması yer aldı.

TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda, "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." açıklaması yer aldı.

TCMB Finansal İstikrar Raporunda yer alan başlıklar şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."

"Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

"Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."

"Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."

KAYNAK:AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrar raporu

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