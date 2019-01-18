Merkez Bankası kâr payı avansı ödenmesine karar verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Olağanüstü genel kuruldan sonra yapılan açıklamada, "Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." denildi
Toplantıda ayrıca, TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankasından Hazineye devredilecek kârın 37 milyar lira seviyesinde olacağını öngördüklerini, "piyasaya daha erken likidite sağlamak için" kâr aktarım tarihini erkene çektiklerini söylemişti.
'TÜRK TİCARET KANUNU İLE UYUMLU HALE GELDİ'
Toplantıda bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu" diye konuştu.
Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı" dedi.
'D GRUBU HİSSEDARLARA KÂR PAYI DAĞITIMI'
Öte yandan D grubu hissedarların kendilerine kâr payı dağıtımı yapılmasına ilişkin talepleri üzerine Çetinkaya, "Mevcut yasal çerçeveyi yürütmekle mükellefiz. Bu yasal çerçevede yapılabilecek değişiklik elbette müzakere edilebilir. Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz" diye konuştu.
Çetinkaya, Genel Kurulda bir hissedarın oylama usulüne ilişkin gündeme getirdiği eleştiriye de yanıt vererek, "Bu konuda gerekli hukuki çalışma yapıldı. Burada hissedarların oyları arkadaşlarımız tarafından takip edilerek kayıt altına alındı. Toplantı sonunda tüm hissedarlarımızla açık bir şekilde tutanakla paylaşılacak. Orada bir boşluk olmayacaktır" ifadesini kullandı.
Murat Çetinkaya ayrıca, "kapalı olması nedeniyle Merkez Bankası kampından yararlanılamadığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Kampın bu sene faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampın altyapısına ilişkin güvenlik ve hijyen unsurlarıyla ilgili kapsamlı iyileştirme ihtiyacı vardı. Bu sene yetişirse onu da faaliyete geçireceğiz" açıklamasını yaptı.KAYNAK:AA
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