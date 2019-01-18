FİNANS

Merkez Bankası kâr payı avansı ödenmesine karar verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'ndan "İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Merkez Bankası kâr payı avansı ödenmesine karar verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Olağanüstü genel kuruldan sonra yapılan açıklamada, "Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." denildi

Toplantıda ayrıca, TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankasından Hazineye devredilecek kârın 37 milyar lira seviyesinde olacağını öngördüklerini, "piyasaya daha erken likidite sağlamak için" kâr aktarım tarihini erkene çektiklerini söylemişti.

'TÜRK TİCARET KANUNU İLE UYUMLU HALE GELDİ'

Toplantıda bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu" diye konuştu.

Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı" dedi.

'D GRUBU HİSSEDARLARA KÂR PAYI DAĞITIMI'

Öte yandan D grubu hissedarların kendilerine kâr payı dağıtımı yapılmasına ilişkin talepleri üzerine Çetinkaya, "Mevcut yasal çerçeveyi yürütmekle mükellefiz. Bu yasal çerçevede yapılabilecek değişiklik elbette müzakere edilebilir. Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz" diye konuştu.

Çetinkaya, Genel Kurulda bir hissedarın oylama usulüne ilişkin gündeme getirdiği eleştiriye de yanıt vererek, "Bu konuda gerekli hukuki çalışma yapıldı. Burada hissedarların oyları arkadaşlarımız tarafından takip edilerek kayıt altına alındı. Toplantı sonunda tüm hissedarlarımızla açık bir şekilde tutanakla paylaşılacak. Orada bir boşluk olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Murat Çetinkaya ayrıca, "kapalı olması nedeniyle Merkez Bankası kampından yararlanılamadığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Kampın bu sene faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampın altyapısına ilişkin güvenlik ve hijyen unsurlarıyla ilgili kapsamlı iyileştirme ihtiyacı vardı. Bu sene yetişirse onu da faaliyete geçireceğiz" açıklamasını yaptı.KAYNAK:AA

PARTNERDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay olduDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay oldu
Bakan açıkladı! Dijital oyunda rekor ihracatBakan açıkladı! Dijital oyunda rekor ihracat
Soyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenlerSoyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası avanas

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Merkez Bankası'ndan önemli karar

Merkez Bankası'ndan önemli karar

5 milyon lira destek geliyor

5 milyon lira destek geliyor

Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak

Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan açıkladı! Dijital oyunda rekor ihracat

Bakan açıkladı! Dijital oyunda rekor ihracat

Soyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenler

Soyunma dolabı ve çok amaçlı metal dolap alırken bilinmesi gerekenler

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

Tüm kamuda çalışanlar merak ediyordu! Belli oldu

2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak!

2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak!

Binali Yıldırım'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi!

Yıldırım'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi!

KOSGEB'den yüksek teknolojili ürüne 5 milyon lira destek

5 milyon lira destek geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.