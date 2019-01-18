Merkez Bankası kâr payı avansı ödenmesine karar verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Olağanüstü genel kuruldan sonra yapılan açıklamada, "Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." denildi

Toplantıda ayrıca, TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankasından Hazineye devredilecek kârın 37 milyar lira seviyesinde olacağını öngördüklerini, "piyasaya daha erken likidite sağlamak için" kâr aktarım tarihini erkene çektiklerini söylemişti.

'TÜRK TİCARET KANUNU İLE UYUMLU HALE GELDİ'

Toplantıda bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu" diye konuştu.