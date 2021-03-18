TCMB'nin faiz artırımı kararı alması bekleniyor! İşte beklenti anketi detayları

Reuters anketine katılan 21 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. İlk yayımlanan ankette bir ekonomist TCMB'nin politika faizini Mart ayında sabit tutmasını bekliyordu ancak bu tahmin de faiz artışı olarak revize edildi. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin %17'den %18'e artacağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

'İLAVE PARASAL SIKILAŞMA'

Ağbal başkanlığındaki TCMB, Kasım ve Aralık aylarında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdıktan sonra, Ocak ve Şubat ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %17'de sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekmiş, öte yandan gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağını belirtmişti.

Rabobank kıdemli gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin piyasaya enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesi için lirayı desteklemeye bağlı olduğunu gösteren güçlü bir sinyal vermesinin önemli olduğunu söyledi.