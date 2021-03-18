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TCMB'nin faiz artırımı kararı alması bekleniyor! İşte beklenti anketi detayları

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 09:16 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyonda tahminlerin üzerinde artış yaşanması ve TL'nin Şubat ortasından beri %10'a yakın değer kaybetmesi ardından politika faizini 100 baz puan arttırması bekleniyor. Merkez Bankası kararını bugün saat 14:00'de açıklanacak.

TCMB'nin faiz artırımı kararı alması bekleniyor! İşte beklenti anketi detayları

Reuters anketine katılan 21 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. İlk yayımlanan ankette bir ekonomist TCMB'nin politika faizini Mart ayında sabit tutmasını bekliyordu ancak bu tahmin de faiz artışı olarak revize edildi. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin %17'den %18'e artacağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

'İLAVE PARASAL SIKILAŞMA'

Ağbal başkanlığındaki TCMB, Kasım ve Aralık aylarında politika faizini toplam 675 baz puan arttırdıktan sonra, Ocak ve Şubat ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %17'de sabit tutarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekmiş, öte yandan gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağını belirtmişti.

Rabobank kıdemli gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin piyasaya enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesi için lirayı desteklemeye bağlı olduğunu gösteren güçlü bir sinyal vermesinin önemli olduğunu söyledi.

"Son birkaç haftadaki TL'nin değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki artış sebebiyle TCMB'nin öngördüğü enflasyon patikasına yönelik yukarı yönlü riskler arttı...Dezenflasyonist senaryo geçerliliğini koruyor fakat önümüzdeki birkaç ay enflasyon daha yüksek seyredebilir."

Matys aynı zamanda TCMB başkanının son açıklamalarının da bu ayki PPK toplantısında bir faiz arttırımı olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Reuters anketinde 2021 sonu politika faizi için tahmin veren 17 katılımcının medyan beklentisi %14.5 seviyesinde. 2021 sonu için beklentiler %14-18 bandında.

TCMB enflasyon raporunda yıl sonu hedefini %9.4 olarak belirlemişti. Enflasyon Şubat'ta %15.61 ile beklentilerin üzerinde gelirken beklenti Nisan'a kadar yükselişin süreceği yönünde.

Reuters söyleşisinde Ağbal "Alacağımız kararlarla ve yapacağımız güçlü iletişimle piyasanın önünde giderek beklentileri yönetmek suretiyle fiyat istikrarı amacı doğrultusunda fiyatlama davranışlarını istediğimiz noktaya taşıyacağız" da dedi.

Reuters anketine ilk faiz indiriminin zamanlamasına yönelik tahmin veren toplam 19 katılımcıdan, 10'u üçüncü çeyrek, 8'i son çeyrek ve bir tanesi önümüzdeki yıl ilk indirimi bekliyor. Aynı sayıda katılımcıyla Şubat ayında yapılan ankette ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ise yılın üçüncü çeyreğinde yoğunlaşmıştı. Bu ankette ilk faiz indirimi zamanlamasının bir miktar daha ötelendiği görüldü.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı Mart ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki %11.23'ten %11.54'e yükseldi. TCMB anket verileri yıl sonu için enflasyon beklentisinin 31 baz puan, 12 ay sonrası için 11 baz puan ve 24 ay sonrası için 15 baz puan arttığını gösteriyor. Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında artış beklediğini bu hafta açıkladı. İşlemcilere göre piyasalardaki fiyatlamalar da 50-100 baz puan bandında olmak üzere daha çok 100 baz puan faiz artışına işaret ediyor.

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için 2019 Temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, koronavirüs salgını başında da faiz indirimlerini sürdürdü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede %24'ten %8.25'e çekmişti.

TCMB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de, piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL'de sert değer kayıpları yaşanmış, ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.

Merkez Bankası, faiz kararını 18 Mart saat 14:00'da açıklayacak.

(Reuters)

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