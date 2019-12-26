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  4. TCMB'den repo ihalesi

TCMB'den repo ihalesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 2 Ocak vadeli ve 200 milyon lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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piyasalar repo TCMB

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