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  4. TCMB'den repo ihalesi

TCMB'den repo ihalesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 27 Ocak vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
repo, TCMB,

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