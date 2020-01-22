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  4. TCMB'den repo ihalesi

TCMB'den repo ihalesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 29 Ocak vadeli ve 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar, repo, TCMB,

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