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  4. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda arttı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 76,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,3 azalarak 26,5 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 104,8 milyar dolara çıktı.

TCMB tarafından, Kasım 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselerek 104,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 76,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,3 azalarak 26,5 milyar dolar oldu.

Kasımda bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalarak 15,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu tutarın 10,4 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri kasımda 18,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 14,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 35,3 milyar dolara düştü.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar TCMB Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

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