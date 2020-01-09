TEB, CEPTETEB İŞTE ile KOBİ ve işletmelerin işini kolaylaştıracak

İSTANBUL (AA)- Türk Ekonomi Bankası (TEB), ödüllü CEPTETEB mobil uygulamasından sonra yeni bir inovasyona daha imza atarak, KOBİ’lerin yanı sıra tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE’yi hayata geçirdi. Tamamen müşterilerden gelen talepler sonrasında geliştirilen CEPTETEB İŞTE, basitlik, kişiselleştirme, daha fazla işlem yapabilme, takip, bildirim, yönlendirilme, şeffaflık, nakit akışını yönetebilme, yenilik isteği ve hız gibi kavramlarla tanımlanıyor. CEPTETEB İŞTE ile hesaba veya karta para transfer işlemleri, vergi, belediye ve kurum ödemleri, hesap ve kart işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor, krediler, senet ve çek deposu ve üye işyeri hareketleri anlık olarak takip edilerek nakit yönetimi kolayca sağlanabiliyor ve sık yapılan transfer ve ödeme işlemlerine, son işlemlere bir tıkla erişip herhangi bir işlem yenilenebiliyor. Uygulama ile transfer ve ödeme yapılan kişi veya firmalar düzenlenebiliyor, işlemler birkaç basit adımda indirilebilir, gruplanmış işlem setleri ile işlemlere kolayca erişilebiliyor. CEPTETEB İŞTE ile Hesap hareketleri, Tahsil-Teminat çek listeleri, ödenen çeklerin listesi ve Taksitli ticari kredilerin ödeme planları ve durumları Excel veya PDF formatında kolayca paylaşılabiliyor.

- "Türkiye dijital bankacılıkta öncü" TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, uygulamanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dijital bankacılık alanında öncü bir ülke olduğunu ve dijital bankacılık hizmeti alan tüketici sayısının gün geçtikçe arttığını, bu hızı genç nüfus, potansiyel insan kaynağı, dinamik ortam ve rekabet şartlarının yanı sıra toplumun teknoloji merakına bağladığını belirtti. Mendi, TEB olarak, bu alandaki yatırımların odağında bulunan dijital bankacılık platformu CEPTETEB üzerinden hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla Türkiye’de hatta dünyada birçok yeniliğe imza attıklarını aktararak, 'QR kodla kartsız para çekme' ve “Çizerek PIN Girme” gibi Türkiye’de hatta dünyada birçok yeniliği sektöre kazandırdık.” diye konuştu. Samsung Gear ve Apple Watch gibi akıllı saatlerde de mobil bankacılık uygulamasını hayata geçiren ilk bankalardan biri olduklarını dile getiren Mendi, “Ayrıca müşterilerimize Finans Koçu ile bütçelerini dijital ortamda yönetme ve analiz imkanı sağlıyoruz. TEB FX ile piyasayı eşzamanlı takip ederek, döviz işlemlerini anında yapabiliyorlar. CEPTETEB Cüzdan’da yer alan İGA Pass, Flash Pass ve TAV Passport ile başta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen olmak üzere havalimanlarında hızlı geçiş hakkı gibi hızlı çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Mendi, Türkiye’nin dijital kanaldan yapılan işlemlerin zenginliği açısından diğer ülkelerin bankacılık sistemlerinden olumlu anlamda ayrıştığını ifade ederek, “2015 yılında hayata geçirdiğimiz dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in müşteri sayısı dördüncü yılında 900 bini geçti. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1,5 milyonu aştı.” değerlendirmesinde bulundu. TEB müşterilerinin bankacılık işlemlerinin yüzde 87’sini dijital kanallardan gerçekleştirdiğini anımsatan Mendi, özellikle 18-34 yaş arası müşterilerin dijital kanalı daha fazla kullandığını ve TEB olarak yeni inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. - “Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ekonomiye ve reel sektörde rekabete yön verecek” TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz ise teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin gelecekte ekonomiye ve reel sektörde rekabete önemli ölçüde yön vereceğini belirtti. Cengiz, TEB KOBİ Bankacılığı olarak hem müşterilere bu değişim süreci içinde var olabilmeleri, farklı bakış açıları kazanmaları ve geleceğin kodlarını daha iyi okuyabilmeleri adına rehberlik ettiklerini hem de kendi hizmet modellerini bu yönde dönüştürdüklerini aktardı.