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TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz." dedi.

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, AA muhabirine son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı değerlendirmede alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başladıklarını belirtti.

Çünkü piyasada döviz kurunda bir stabilizasyon başladığını ifade eden Leblebici, "Genel olarak döviz kuruna yönelik halkımızın alım talebi yok. Normal akışına dönmeye başladık. Bunun üzerinde alınacak gerekli önlemler de BDDK ve Merkez Bankası tarafından kurgulanır ve alınır. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz." dedi.

Leblebici, bankalardan mevduat çekme iddialarına ilişkin ise bunun aslı astarının olmadığını söyledi.

Herkesin ufak tefek talebinin olabildiğini ama genele yaygın bir talep görmediklerini dile getiren Leblebici, "Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Leblebici, mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin ise ,"Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler. Zaten Cumhurbaşkanımız 'biz hiç bir şekilde serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz' dedi. Bundan daha öte iyi niyet gösterilebilecek bir cümle yok diye düşünüyorum." ifadelerine kullandı. AA

'Mevduat çıkışı söz konusu değil''Mevduat çıkışı söz konusu değil'
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TEB Ümit Leblebici dövi kuru banka Mevduat

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
at at sen yalani seversin
yav he he normali dediğiniz 7 lira civarı dolar sanırım sanki 4 liraya düşecek
New York borsaları daha açılmadı açılsın anlarız, 17.30'dan sonra.
normalden kasıt nedir? doların 3,5 bandını görmesi midir? umarım ülkemiz bir an önce bu darboğazdan çıkar..
3 yıldır aynı. Bu hükümet olduğu sürece bir 5 yıl daha büyük krizler yaşarız.
cahilliğin daha kötüsü cahillikte ısrar edilmesidir!!!
normal dediğin dolar 4,84 seviyesi mi
bir sen kalmistin allahin yalakasi
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