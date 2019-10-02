FİNANS

TEB 'Hoş Geldin' Kredisi faizini yüzde 1,18’e indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indirdi.

TEB 'Hoş Geldin' Kredisi faizini yüzde 1,18’e indirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde yüzde 1,18'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3-60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin Kredisi" teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını banka şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kredi Türk Ekonomi Bankası faiz

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