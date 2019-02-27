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TEB konut kredisi faiz oranını indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.

TEB konut kredisi faiz oranını indirdi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,61 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile destek oluyor.

TEB, tüm müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor.

KAYNAK:AA


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konut faizi indirimi Türk Ekonomi Bankası (TEB) kredi

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