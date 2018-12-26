Tebligat ve dijital abonelik elektronik yolla yapılacak! Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Türkiye’de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak. Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

TEBLİGATLAR DA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK!

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) göre, tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

Değişikliğe göre, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapılması şartı getirildi.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini 1 Ocak 2019’dan sonra internet üzerinden çevrimiçi başvuruyla ya da PTT merkezlerinden alabilecek. e-Devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler, sağlanacak entegrasyon ile UETS hesaplarına da giriş yapabilecek.