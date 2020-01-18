Tehlikeli madde taşımacılığı yapanların uygunluk belgesi alımında süre uzatımı

Tehlikeli maddelerin taşınmasında "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)/Taşıt Uygunluk Belgesi" almak için belirlenen son tarih, 1 Temmuz 2020'ye uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere işletmelerde istihdam edilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının tam süreli ve ilgili meslek koduyla sigortalanarak çalıştırılması zorunlu olacak. Danışmanlar, başka bir işte çalışamayacak.

Tehlikeli maddeleri gönderen işletme veya kişiler, taşıma işleminin Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak ve gerekli taşıma evrakını eksiksiz hazırlayarak taşımacıya vermekle yükümlü olacak. Taşıma evrakı, işlem başlamadan önce gönderici tarafından "Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES)" sistemine de işlenecek.