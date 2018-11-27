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Tekfen'den işçilerine erken zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Tekfen İnşaat, Yol-İş Sendikası ile imzaladığı mevcut toplu iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle yılbaşını beklemeden işçilerine yüzde 12,5 zam yaptı.

Tekfen'den işçilerine erken zam

2018-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesini Temmuz ayında imzalayan Tekfen ve Yol-İş Sendikası, yüksek enflasyon karşısında çalışanlarının yaşadığı ücret kayıplarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Şirket ve Sendikanın vardığı mutabakat gereği mevcut toplu iş sözleşmesine, "İşçilerin 31 Ekim 2018'de almakta oldukları ücretlere 1 Kasım 2018'den geçerli olmak üzere yüzde 12,5 zam yapılır." maddesi eklendi.

Yaklaşık 4 bin sendikalı işçinin yararlanacağı ücret artışı, ikramiyeleri de kapsayacak.

ZAMLA ÜCRETLER İKİ AYDA BİN LİRA ARTACAK

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sendika olarak Tekfen İnşaat'ta 1985 yılından beri örgütlü olduklarını belirterek, bu iş yerinde bugüne kadar hiç sorun yaşamadıklarını vurguladı.

Tekfen ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesini, yüksek enflasyon karşısında işçilerin ücret kayıplarını önlemek için karşılıklı gözden geçirme kararı aldıklarını dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmeler neticesinde ücret kayıplarının telafisi için yılbaşını beklememeyi kararlaştırdık. 1 Kasım itibarıyla işçi ücretlerine yüzde 12,5 zam yapılması konusunda anlaştık. Bu zam, ortalama ücrete sahip bir işçimizin kasım ve aralık ayındaki gelirini toplam bin lira arttıracak. Alın terine ve emeğe değer veren Tekfen yetkililerine tüm işçiler adına teşekkür ediyorum. İş yerindeki örgütlü sendikayla mutabakat sağlayıp işçisinin hakkını veren böyle işverenlerin herkese örnek olması gerekir." KAYNAK:AA


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