Tekfen Vakfı, 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL(AA) - Tekfen Vakfı, 20. kuruluş yıl dönümünü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Kütüphanesi'nde basın mensupları ve paydaşları ile birlikte kutladı.

Burada konuşan Tekfen Vakfı Başkan Yardımcısı Reha Yolalan, vakfın, kurulduğu 1999 yılından bu yana, kurucu ortaklarından aldığı feyz ile daha iyi bugünler ve sürdürülebilir yarınlar için canla başla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yolalan, vakfın başlıca faaliyetinin, ülkenin en önemli ihtiyacı, derdi, eksiği ve yegâne çıkış yolu olan eğitim olduğunu vurgulayarak, "Burs programımız aracılığı ve “ağaç yaşken eğilir” inancıyla, 20 yıldır genç beyinlerin gelişimine destek veriyoruz. Yılda 550 başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciye, öğrenimleri boyunca burs sağlıyoruz. Bugüne değin mezun ettiğimiz gençlerin sayısı 3 bin’li rakamlara ulaştı. Tekfen bursiyerleri, iş hayatlarına da daha donanımlı başlamaları için Tekfenli ağabey ve ablalarından mentorluk alıyor, Tekfen Grup Şirketleri’nde staj yapıyorlar." diye konuştu.

Nadide bir mekanda buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yolalan şunları kaydetti: