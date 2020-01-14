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  4. Tekirdağ Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. Sırada

Tekirdağ Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. Sırada

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valiliğince 2019 değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. Sırada

Tekirdağ Valiliğince 2019 değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Vali Yıldırım Tekirdağ’ın tarım verileri hakkında bilgi verdi. Vali Yıldırım, “Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. sırada, Ekmeklik Buğday üretiminde 3. sırada, Çeltik üretiminde ise 6. Sıradayız” dedi.

Kanola ve ayçiçeği üretiminde birinci sırada
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “2019 yılı itibariyle ilimizde; 24 bin 555 çiftçi “Çiftçi Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olup, 167 adet kooperatif ve 23 adet birlik olmak üzere toplam 190 üretici örgütü vardır. İlimizin 6 milyon 313 bin dekar yüzey alanı bulunmakta olup, bu arazinin yüzde 66’sı (4 milyon 157 bin 307 dekarı) işlenen tarım arazisi, yüzde 5,2’si (334 bin 58 dekar) çayır, mera alanıdır. Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. sırada, Ekmeklik Buğday üretiminde 3. sırada, Çeltik üretiminde ise 6. sıradayız. Tarla bitkilerinin üretim miktarı ve değer bakımından önde gelen ürünler; buğday 1 milyon 127 bin 321 ton, ayçiçeği 401 bin 131 ton, kanola 65 bin 444 ton, arpa 78 bin 566 ton , çeltik 39 bin 946 ton ve silajlık mısır 259 bin 607,5 ton olmak üzere sıralanabilir. Yıllık üzüm üretimi 40 bin 47,8 ton, zeytin üretimi 11 bin 641 ton, ceviz üretimi 3 bin 650 tondur. İlimizde 2019 yılı 1. Dönem İstatistik Veri Ağı (İVA) Kayıt Sistemi verilerine göre 59 bin 778 arı kolonisi, 153 bin 60 büyükbaş, 315 bin 810 küçükbaş ve 712 bin 990 kanatlı hayvan bulunmaktadır, yıllık süt üretimimiz yaklaşık 400 bin tondur” dedi.

Vali Yıldırım 2019 değerlendirme toplantısında, “İlimizde hayvansal üretim ve depolamayla ilgili 466 adet, bitkisel üretimle ilgili 19 adet sanayi tesisimiz mevcuttur. Gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerlerinin denetimi kapsamında 11 bin 942 gıda ve yem işletmesinde 13 bin 123 denetim, 178 adet idari işlem yapılmıştır. T.M.O tarafından 2019 alım döneminde 77 bin 90 ton peşin, 94 bin 676 ton ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) kapsamında hububat alımı gerçekleşmiştir. Ayrıca, 303 bin 286 ton serbest hububat, 110 bin kilogram pirinç, 26 bin 461 kilogram kavrulmuş iç fındık, 8 bin 290 litre fındık yağı, 16 bin 42 kilogram nohut, 11 bin 468 kilogram mercimek, bin 255 kilogram krokan, 2 bin 686 paket draje, 3 bin 99 adet kabuklu fındık, kilogram satışı gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

“111 adet Araştırma Projesi sonuçlandırıldı
Toplulaştırma verileri hakkında da bilgi veren Vali Yıldırım, “İlimiz Ergene/Karamehmet Mahallesinde 41 bin 592 da alanda toplulaştırma gerçekleştirilmiş olup, 2019 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Tekirdağ genelinde 3 İlçede (Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu) 36 mahallede 567 bin dekar arazinin toplulaştırma projesi çalışmalarına devam edilmiştir. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bugüne kadar toplam 111 adet Araştırma Projesi sonuçlandırılarak uygulamaya aktarılmıştır. Halen 27 adet TAGEM destekli, 2 adet TÜBİTAK destekli, 1 adet Avrupa Birliği Era-Net projemiz devam etmektedir. 2019 yılında 5 yeni proje daha teklif edilmiştir. 2019 yılı içerisinde tescile sunulmak üzere dört yeni çeşit adayı belirlenmiştir. Yeni bağ alanlarının tesisine yönelik olarak 55 bin aşılı 50 bin asma anaç fidanı üretilmiştir. “Asma Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası” projesi kapsamında 10 ile gidilmiş olup, yerli üzüm çeşitlerimizin toplanma çalışmaları ile bu yıl itibariyle muhafaza altına alınan asma çeşit/genotip sayısı bin 500’ü geçmiş durumdadır. Bölgemizin önemli bir sofralık çeşidi olan Cardinal’de üstün fertlerin seçimi yani klon seleksiyon çalışması tamamlanmıştır. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 2019 yılında yapımı biten yeni hizmet binasına taşınması sebebiyle faaliyetlerine 92 gün ara vermiştir. Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 2019 yılında gıda ve yem kontrolü kapsamında toplam 3 bin 983 numunede 123 bin 569 adet analiz yapılmıştır. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen analiz parametre sayısı toplamda 109 olmuştur” diyerek açıklamasını noktaladı.

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