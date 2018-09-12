'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti.

TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman DHA’ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"2016 ve 2018 yıllarında TBMM’ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.

"Bir başka deyişle, bu teklif Ekim ayında yasalaşırsa, erkek için 1993 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, kadın için 1998 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, gerekli olan 5000 ile 5975 gün aralığındaki hizmet prim günlerini tamamlamışlarsa, bu yasadan yararlanarak üç ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecekler.