TEKNOFEST'te bu yıl tarım teknolojileri de yarışacak

MUSTAFA ÇALKAYA - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl ilk kez tarım teknolojileri de yarışacak.

Gaziantep'te 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'de, bu yıl ilk kez robotik ve jet motor tasarımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verip tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.

TEKNOFEST'te, gençlerin milli teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu yıl 23 dalda yapılacak yarışmalarda geçen seneden farklı olarak biyoteknoloji, inovasyon, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım, eğitim teknolojileri, helikopter tasarımı ve jet motor tasarımı yarışmaları da yer alacak.

Tarım teknolojileri alanında düzenlenecek yarışmalar; akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri alt başlıklarında yapılacak.