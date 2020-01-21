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  4. TEKNOFEST'te bu yıl tarım teknolojileri de yarışacak

TEKNOFEST'te bu yıl tarım teknolojileri de yarışacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "TEKNOFEST 2020'de yapılacak tarım teknolojileri yarışmasıyla ülkemizin savunma sanayisinde yakaladığı yerliliği ve başarıyı tarım sektörüne de aktarmak istiyoruz"

MUSTAFA ÇALKAYA - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl ilk kez tarım teknolojileri de yarışacak.

Gaziantep'te 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'de, bu yıl ilk kez robotik ve jet motor tasarımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verip tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.

TEKNOFEST'te, gençlerin milli teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu yıl 23 dalda yapılacak yarışmalarda geçen seneden farklı olarak biyoteknoloji, inovasyon, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım, eğitim teknolojileri, helikopter tasarımı ve jet motor tasarımı yarışmaları da yer alacak.

Tarım teknolojileri alanında düzenlenecek yarışmalar; akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri alt başlıklarında yapılacak.

- Başvurular 22 Şubat'ta sona erecek

Gaziantep'te 22-27 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'teki yarışmalar için başvurular 22 Şubat'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller verilecek.

TEKNOFEST kapsamında aralarında hack Zeugma, robotik yarışmaları, robotaksi-binek otonom araç, efficiency challenge elektrikli araç yarışları, uçan araba tasarım, roket, savaşan İHA, insanlık yararına teknoloji, insansız hava aracı, insansız su altı sistemleri, robotik fetih 1453, yapay zeka, model uydu, sürü İHA simülasyon, travel hackathon, world drone cup ve üniversite öğrencileri araştırma projelerinin de olduğu yarışmalar gerçekleştirilecek.

- "Tarımda teknolojiyle verimlilik artırmayı hedefliyoruz"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST 2020'de gerçekleştirilecek tarım teknolojilerine yönelik yarışmaları değerlendirdi.

Yeni teknolojilerin tarım sektörüne transferi için daha fazla Ar-Ge faaliyetine destek vereceklerini belirten Poyraz, "TEKNOFEST 2020 kapsamında gençlerimize yönelik yapılacak tarım teknolojileri yarışmasıyla ülkemizin savunma sanayisinde yakaladığı yerliliği ve başarıyı tarım sektörüne de aktarmak istiyoruz. Tarımda geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin ekilebilir alanlarında verimliliği artırmaya ve çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da tarımın dijitalleştirilmesi sürecinde gençlere tarımsal bilinç kazandırmayı istediklerini ifade ederek, TEKNOFEST'te renkli yarışmalar ve yeni tarımsal disiplinlerle gençleri buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi, TARNET, TEKNOFEST, yarışma,

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