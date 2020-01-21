Teknoloji bağımlılığı tüketicileri tutarsız davranışa sevk ediyor

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - İngiltere Suffolk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Luiz Moutinho, tüketicilerin tutarsız ve kaotik davranışlarının temelinde; teknolojiye dayalı bağımlılık ve insanın dikkatini dağıtan,daha fazla alışveriş yapmaya zorlayan teknolojik uyaranların olduğunu söyledi. Luiz Moutinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyinin dokusunda mikroskobik ilgi alanlarının bulunduğunu ve bu ilgi alanlarının markaların aslında neyi temsil ettiğinin farkında olduğunu kaydetti. Moutinho, tüketici davranışlarının sosyal medyadan etkilenmeleriyle, deneyimleriyle herhangi bir işi veya bir markayı oluşturup, bozabileceğine değinerek, tüketici davranışlarının gizlilik ve kişisel bilgilerin açıklanmasından etkilendiğinden bahsetti. Şirketlerin, tüketicilerin ve pazarın kontrol edilmesine yol açan eğilimleri tahmin edebilmesi ve gereken çalışmaları yapması gerektiğine dikkati çeken Moutinho, “Birçok şirket yeni teknolojik cihazlar kullanarak işlerini halletmeye çalışıyor. İnsanların ihtiyaçlarına gerçekten önem vermeden, borsanın ve hissedarların mutlu edildiği bir düzende teknoloji kullanılıyor.” dedi.

Moutinho, bugün yapay zekâ ve sinirsel ağlarla elde edilen verilerin tüketici alışkanlıkları hakkında birçok çıktının elde edilmesinde etkin olduğunu anımsattı. Tüketici alışkanlıklarında tahminlerin öneminin fazla olduğuna işaret eden Moutinho, müşteriyi memnun etmek ve gerçek sonuçlar elde edinilmek isteniyorsa iyi bir tahminin önemli olduğunun altını çizerken alışverişte toplanan vergi kayıtlarının bile tahminleri ve şirket zekasını artırdığını, müşterinin ne seçeceğinin büyük oranda tahmin edildiğini dile getirerek, ticari konuşmalar, sohbet kutuları ve yapay zeka ile tahminlerin kolaylaştığı bilgisini verdi. - “Ülkeler ve bölgeler arasındaki tüketici davranışlarında farklılıklar mevcut” Zihinde oluşturulan tavsiye bilgi tabanının tüketiciyi belirli markalara yönelttiğini söyleyen Moutinho, “Her şeyden önce çevrenizi, hedeflerinizi ve amaçlarınızı belli bir çerçevede kullanabilmek adına yapa zeka önemli. İnsanlar için potansiyelin kişiselleştirilmesi açısından yapay zekanın kullanımı önemli” yorumunu yaptı.