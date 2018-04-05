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Teknoloji devleri 5G için İstanbul’da buluştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Turkcell öncülüğünde düzenlenen Teknoloji Zirvesi’nin 2. gününde, 5G teknolojisinin geleceği ele alındı. Türkiye’den ve dünyadan sektörün önemli isimleri düzenlenen zirvede, sektörün ileri gelenleri, 5G teknolojisinde gelinen nokta, yapılacak çalışmalar ve 5G ile hayatımızda değişecekleri değerlendirdi.

Teknoloji devleri 5G için İstanbul’da buluştu

5G teknolojisi, Türkiye’de dijital dönüşümü başlatan Turkcell’in desteğiyle düzenlenen ve yaklaşık 2500’ten fazla iş ortağını buluşturan Teknoloji Zirvesi’nde ele alındı. 4.5G’den 5G’ye geçiş süreci, şu ana kadar yapılanlar ve ilerleyen dönemde geliştirmek üzerinde çalışan teknolojiler, sektörün önemli isimleriyle birlikte değerlendirildi. Zirveye haberleşme ve telekom sektörünün hem Türkiye hem de dünyadaki önemli temsilcileri de katıldı. Zirvenin açılış konuşmalarını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel, International Telecommunication Union (ITU) Telekom Standartları Bürosu Direktörü Dr. Chaesub Lee ve Telecom Infra Project Yönetim Kurulu Başkanı ve Deutsche Telekom Genel Müdür Yardımcısı Axel Clauberg yaptı. Zirvede dünyanın en başarılı 4.5G altyapılarından birine sahip olan Türkiye’nin 5G’ye geçişe en hazır ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Dijital teknolojiler ve 5G hazırlıklarında Türkiye’nin ilham kaynağı olan Turkcell’in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, zirvenin açılış konuşmasını yaptı ve dijital operatör vizyonuyla, dijitalleşme ve sanayi 4.0 dönüşümü hazırlıklarına değindi.

“5G’YE ERKEN GEÇİŞ ÜLKEMZİE EKONOMİK BİR SIÇRAMA İMKANI VERECEK"

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, yerli kaynaklar ve geliştirdikleri teknolojiler sayesinde dünyayla rekabet ettiklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “5G’yi sadece bir haberleşme teknolojisi olarak değil, Türkiye’deki otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesi ve sanayi 4.0 dönüşümünün temeli olarak görmek gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’de tüm sektörden katılımcıların 5G geliştirme çalışmalarında yer almaları çok önemli. Uzun vadeli iş birliklerimizle, yerel olarak geliştirilen 5G hizmetinin erkenden hayata geçmesinin ülkemizin sadece teknolojide değil, ekonomide de yeni bir sıçrayış yapabilmesine yönelik önemli bir fırsat yaratmayı amaçlıyoruz. Turkcell olarak 4.5G şebekesini kurarken, 5G’ye geçişi kolaylaştırabilecek bir strateji belirledik. Bugün halihazırda 4.5G şebekemizde kapasiteyi, kullanıcı hızını artıran, makinelerin haberleşmesine olanak veren 5G özelliklerini kullanmaya başladık. Turkcell’in kurduğu şebeke bugün dünyada teknolojinin geldiği en uç noktada, en hızlı, en yüksek kalitede mobil şebekedir. Bu hepimiz için çok önemli fırsatlar sunuyor. Dünya üzerinde bugün 7 operatör 1Gbps’tan yüksek hızlar sunabiliyor, bunlardan biri de Turkcell” dedi.

“CİHAZLARIN DESTEKLEDİĞİ EN YÜKSEK HIZLARI SUNABİLİYORUZ"

Zirveye ev sahipliği yapan Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de 5G konusunda gerçekleştirdikleri pek çok ilkle dünyada sayılı operatörden biri olduklarını belirtti. Sezgin, “5G ile bugüne göre 10 kat hıza ulaşıyoruz. Ancak bu kadarla da değil, düşük iletişim gecikmelerini yakalayacağız. Bugünkü gecikmelerin en az 20 katı düşük sürelerde gecikme olacak. Kritik durumlarda, anında karar alınması gereken operasyonlar yapılabilir hale gelecek. Şebekeye bağlı cihazların yoğunluğu da mümkün kılacak. Kilometrekare başına 1 milyon cihaz 5G şebekesine bağlanabilir hale gelecek. Bütün sektörler, eğitimden şehirleşmeye, sağlıktan ulaşıma, 5G ile farklı bir hale gelecek. İş yapış şekilleri değişecek. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak neler yapıyoruz? Türkiye’deki ilk ve en hızlı 5G denemelerini yapan operatörüz. Geçen sene ilk ve en hızlı 5G testlerini biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 71 Gbps hızlarla rekor kırdık. Biz bugünden itibaren 5G’ye giriyoruz. Bugünkü mobil telefonların desteklediği en yüksek hıza ulaşıyoruz. Geçen hafta Mardin’deki testlerde 1,05 Gbps hızları görebildik. Daha yüksek hızları destekleyen terminaller çıktıkça bu hızlar da artacak. Şu anda daha yetenekli terminallerin piyasaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

"5G’YE GEÇİŞTE FİBER ALTYAPI DA ÇOK ÖNEMLİ"

Tahminlere göre dünyada 5G teknolojisinin ticari kullanımına 2020 senesinde başlanacağına işaret eden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Türkiye’nin uluslararası standartları şimdi belirlenen 5G teknolojisini dünyada kullanan ilk ülkelerden biri olacağını söyledi. Operatörlerle birlikte Türkiye’de 5G’nin altyapısını geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Zerey, 5G’ye geçişte fiber altyapının önem kazanacağının altını çizdi.

"5G BİR GÜNDE DOĞMAYACAK"

5G’ye geçişin, parmak şıklatır gibi bir günde olmayacağını vurgulayan International Telecommunication Union (ITU) Telekom Standartları Bürosu Direktörü Dr. Chasesub Lee, şöyle konuştu: “Bu çalışmalar uzun süredir devam etmekte ve gelinen noktada aslında 5G’ye girdik. ABD bu konuda çok agresif ve 5 şebekesinde bunu kullanıyor. Çin ve Japonya’da da öyle. Kore’den örnek vereyim. Kore Telekom ilk 5G denemelerini duyurdu ve testlerini gerçekleştirdi. Son kış olimpiyatlarında da bunu devreye soktu. 4.5G sistemleri üzerinde modifikasyon yapmakla kalmadılar, yeni sistemler de kurdular. Sadece stadyumlarda değil, 100 km’lik alanlarda kullandılar ve gayet iyi durumdalar. Şu anda standartların belirlenmesini bekliyorlar. Türkiye’nin de bu yönde ilerlediğini görüyorum, 2020’de geçecek olmanızı da çok memnuniyet verici buluyorum.”

"YEPYENİ BİR İNTERNETİN ÇAĞINI YAŞIYORUZ"

Telecom Infra Project Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Axel Clauberg, şunların söyledi: “Bugün kullandığımız araçlar bana taş devri aletlerini hatırlatıyor. Biz 1980’lerin internet dünyasında değiliz artık. Yepyeni bir internetin çağını yaşıyoruz. 5G sınırlı bir şekilde başladı, 2020’de hız kazanacak. Maliyet odaklı çalışılması ile operatörlerin iş yapış şekillerini değiştirmesi gerekiyor. Bu da daha fazla datanın abonelere sunulabilmesine olanak verecek. Telecom Infra Project’in Turkcell’in de dahil olduğu 500 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin yüzde 80’i internet devlerinin iş yapış şeklini öğrenmek için geliyor.”

5G TEKNOLOJİSİ UZMANLAR TARAFINDAN A’DAN Z’YE KONUŞULDU

Dört ana oturuma sahne olan zirvenin ikinci oturumunda; Transportation Research Center (TRC) Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Başkanı ve Ohio State Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Ümit Özgüner, Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ULAK Haberleşme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Next-Generation Mobile Network (NGMN) 5G Kurulu Üyesi ve Bell Mobility (Canada) Teknoloji Kurulu Üyesi Javan Erfanian 5G teknolojisinin şu an geldiği noktayı değerlendirdi. Akıllı ulaşım sistemleri ve 5G ile oluşacak akıllı araç, filo, otonom araçların önemi, bu kapsamdaki ihtiyaç ve geliştirmelerin konuşulduğu oturumlarda, gelecek nesil teknolojilerin ve Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi konusunun önemi vurgulandı.

Türkiye için “5G'de İnovasyon Fırsatları” isimli üçüncü oturumda söz alan panelistler; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanı Ramazan Yılmaz, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, ASELSAN Teknoloji Transfer Müdürü Serdar Bayar, NETAŞ İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil ve Haberleşme Teknolojileri Kümesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik de 5G’nin gelişim stratejilerine değindi. Konuşmalar sırasında Türkiye’de geliştirilen 5G çözümleri ve ürünleri ele alınırken, Türkiye’nin yerli ve milli bir 5G şebekesine sahip olması için sadece haberleşme firmalarının değil, tüm sektörlerden katılımcıların destek olduğu 5G vadisinin önemi vurgulandı. Panelde, 5G’nin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekildi ve Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi ile birçok alanda teknoloji ve çözüm ihraç eden bir ülke olacağı ve bunun GSMH’ya büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

“Dijital Dönüşüm için 5G Teknolojileri” isimle dördüncü ve son oturumda; Huawei 5G Pazarlama Direktörü Zhu Huimin, Ericsson Kıdemli Radyo Erişim Şebekesi Danışmanı Ahmed Ijaz, Samsung Genel Müdür Yrd. Dr. Wonil Roh ve Qualcomm Kıdemli Teknoloji Direktörü George Tsirtsis 5G’nin sağlayacağı gelişimle insan hayatında nasıl bir dönüşüm yapacağını değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell 5G
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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