Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türk ve İngiliz teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul’da bir araya getirecek.

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul’da Whyndham Grand İstanbul Levent Otel’de gerçekleşecek.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık’ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumların yer alacağı konferansın bu seneki ana konu başlıkları ‘Finansal Teknoloji’

