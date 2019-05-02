Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret kadar burs

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) açıklamasına göre, İTHİB, İHKİB ve İDMİB öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve TTSİS ile YÖK, Türkiye’de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak.

Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokolün töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçen yıl yıl yaklaşık 30 milyar dolar ihracat gelirine ve Türkiye'nin toplam istihdamında ortalama yüzde 6 paya sahip, ekonomik rekabette önemli bir rol oynayan tekstil ve deri sektörlerine beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla tekstil, hazır giyim ve deri sektörünün birlik ve işveren temsilcileri ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde olduklarını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz arasında yer alıyor. Yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla sektör temsilcilerimizle iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında beceri yetkinliği yüksek mezunlarımız iş dünyasına kazandırılacak ve aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunulacak. Tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde değerli sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimiz için iş yeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi hususlarında sektör temsilcilerimizle iş birliklerimiz de devam edecek."