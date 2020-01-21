Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Patent ve faydalı model başvurularının dağılımında tekstil sektörü 2018 yılında 144 başvuru ile son 18 yılın en yüksek rakamına ulaşmış durumda olduğu açıklandı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "2019 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde yaklaşık 18 milyar dolarlık bir hacmin yakalandığını görüyoruz." dedi.

Tekstil sektörü patent ve faydalı model başvuruları konusunda altın çağını yaşıyor. Verilere göre; patent ve faydalı model başvurularının dağılımında tekstil sektörü 2018 yılında 144 başvuru ile son 18 yılın en yüksek rakamına ulaşmış durumda.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, tekstil ürünleri alanında patent alınan başlıklara ilişkin değerlendirmesinde, "Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi, dokuma, tekstil ürünlerinin bitirilmesi gibi başlıklarda patent alınmış. Ayrıca giyim eşyalarının imalatında ise, kürk hariç, giyim eşyası imalatı, kürkten eşya imalatı, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı ve bu başlıkların alt sektörleri kapsamında patentlerin alındığı görülüyor” şeklinde konuştu.