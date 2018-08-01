Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Karara göre, vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar öncelikle vatandaşa iade edilecek. Eğer bu bakiyeler iade edilmezse artık operatörlere kalmayacak. 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın fesh olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek.

AKTARMA İMKANI VAR

Aboneye iade edemez ise mektupla bildirecek, yinede 2 yıl içinde iade edilmez ise devlete iade edecek. Bu 2 yıl içinde abone, mevcut aboneliklerine devam eder ya da yeni abonelik açarsa bu aboneliklere aynı işletmecideki kapanmış ön ödemeli hatlardaki varsa kalan bakiyelerini aktartabilecek. Mevutta ön ödemeli hatlarda 6 ay para yüklemeyen abonelerin giden aramaları kapatılmakta, 9 ay yüklemez ise gelen aramalarına kapatılmakta, 12. ayın sonunda ise fesih uygulanmakta. Şimdi ise çıkarılan kurul kararı ile abonelere 10 lira yüklemeleri halinde 6 ay aktif olma imkanı tanındı.