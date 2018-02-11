FİNANS

Telefona iki havalimanı parası ödedik

11 Şubat 2018 14:42

Türkiye'de, 2007-2017 döneminde ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katına ulaştı. İthal edilen telefon sayısı bu dönemde 142,4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23,7 milyar dolar oldu.

Telefona iki havalimanı parası ödedik

 TÜİK verilerine göre Türkiye, 2007-2017 yılları arasında ithal ettiği cep telefonları için 23,7 milyar dolar öderken, bu rakam 12,8 milyar dolar olarak belirtilen İstanbul Yeni Havalimanı'nın maliyetinin yaklaşık 2 katı oldu.

 
En fazla cep telefonu ithalatı 15,8 milyon adetle 2007'de gerçekleştirildi. En fazla ödeme yapılan yıl ise 3,1 milyar dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
2007 yılında 1,7 milyar dolarlık cep telefonu ithalatı yapılırken, bu rakam 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 37 azalarak en düşük seviyesini gördü. Söz konusu yılda ithal edilen 10,9 milyon telefon için 1,7 milyar dolar kasadan çıktı.
 
İthal edilen telefon sayısının dalgalı bir seyir izlediği 2007-2017 döneminde ithal edilen toplam cep telefonu sayısı 142,3 milyon adete ulaştı. Akıllı telefonların üretim süreçlerinde yer alan Çin son yıllarda söz konusu ithalatın en fazla yapıldığı ülke olarak zirvedeki yerini koruyor.

İHRACATIN SEYRİ
 
Türkiye, 2007 yılında 8,3 milyon dolarlık cep telefonu ihraç ederken, bu rakam 69,6 milyon dolarla en yüksek seviyesine 2016'da ulaştı. Geçen yıl ise ihracat 2016'ya göre yaklaşık yüzde 46 azalarak 37,8 milyon dolara geriledi.
 
Geçen yıl ihraç edilen telefon sayısı ise 579 bin oldu. Türkiye, 2007-2017 yıllarında toplam 3,3 milyon cep telefonu ihraç ederken, elde edilen gelir 297,4 milyon doları buldu.
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