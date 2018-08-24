Telefonda 64 milyar dakika konuştuk!

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-mart döneminde toplam mobil trafik hacmi 63,9 milyar dakika olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekteki konuşma süresi, bir önceki döneme göre yüzde 2,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiği yüzde 4, Vodafone'un trafiği yüzde 2,5, Avea'nın trafiği ise yüzde 2,1 azaldı. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında da Turkcell'in trafik hacmi yüzde 10,5, Vodafone'un trafik hacmi yüzde 6,2 ve Avea'nın trafik hacmi yüzde 2,3 yükseldi.

Trafiğin yüzde 50,4'ü mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasında



Mobil işletmecilerin dönemler itibarıyla toplam mobil trafiğinden aldıkları pazar paylarına bakıldığında, bir önceki dönemle kıyaslandığında trafiğe göre Avea'nın pazar payı yüzde 27,4'ten yüzde 27,7'ye, Vodafone'un pazar payı yüzde 35'ten 35,2'ye çıkarken, Turkcell'in pazar payı yüzde 37,6'dan yüzde 37,2'ye geriledi.