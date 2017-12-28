TEM'de 2,5 km'lik yola 18 TL'lik ücret kafaları karıştırdı

İstanbul’un gün geçtikçe artan yoğun trafiği, kullanıcıları farklı yollara sürüklüyor. 30 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşamayacağını düşünen sürücüler, 60 kilometrelik yolu tercih edip yarım saat bile olsa kazanabiliyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan, köprüler ve otoyollar yüksek fiyat etiketine rağmen, açıkçası trafikten kaçmak için büyük kolaylık sağlıyor. Fakat, o yollarda da sorunlar bir türlü bitmiyor. Tüketiciler HGS veya OGS bakiyelerinin olmasına rağmen sürekli cezalar ödediklerini söylüyor.



Karar'dan Ali Yıldırım'ın haberine göre, tüketici birlikleri ise bu konuda yoğun bir şikâyet dosyasının olduğunu, YİD modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyol gibi yerlerdeki ceza sorunlarını sonuca ulaştırabildiklerini fakat, karayollarında yazılan cezalara yapılan itirazlarda bir rollerinin olmadığını belirtiyor. Bizim de dün başımızdan bir olay geçti. Durum şöyle gelişti; “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Avrupa’dan Anadolu yakasına geçerek HGS üzerinden 7 lira ödedik. Ardından Kuzey Anadolu Otobanı istikametine geçerek, yaklaşık 3 ayrı serbest geçiş sisteminden geçtik. Çünkü bağlantı yollarını kullandık. Hemen akabinde serbest geçiş gişeleri biter bitmez, YİD modeliyle yapılan Kuzey Anadolu Otobanı gişelerine ulaştık. Buradaki manzara her zamanki gibiydi. HGS veya OGS’si okunmayan araçlar yüzünden tek noktada önümüzdeki 2 aracı yaklaşık 5 dakikadan fazla bekledik.



Ardından gişe HGS etiketimizi okudu ve bariyeri kaldırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı yönünü takip ederek, Mecidiye gişelerine çıkan yola ayrıldık. Buradaki çıkışta girişte okuyan HGS çıkışta okumadı ve gişe görevlisi nakit para istedi veya ‘plakaya yazalım kaydınız varsa düşer’ dedi. Sistem HGS’yi görmedi. Asıl sorun ise tam olarak burada başlıyor. Mecidiye gişelerinden çıkış yaptığımızda, Çamlıca, Samandıra ve Sultanbeyli gişelerini Kuzey Anadolu Otobanı’nı kullanarak geride bırakmış olduk. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait olan hiçbir gişeyi kullanmadık. Sabiha Gökçen Havalimanı’na gideceğimiz için mecburi olarak KGM’ye yani kamuya ait otobana çıktık.



Devlete ait olan otobanı da en fazla 3 kilometre kullanmış olduk. Ama KGM’ye ait bir gişeden giriş yapmadığımız için tam olarak kısa mesafeye 18 lira ücret ödedik.” Kuzey Anadolu Otobanı’ndan Anadolu Otobanı’na giriş yapmak çok kolay ve trafik durumunda kesinlikle yolu uzatsa da vakitten kazandırıyor. Fakat, YİD modeliyle yapılan otobandan devlete ait olan otobana geçiş gişesi olmadığı için, bizim Avrupa yakasından geldiğimiz yol Ankara Akıncıla gişesinden çıkmışız gibi gösterildi. Normal şartlarda yaklaşık 2 lira olan tutar, giriş yok uyarısıyla kullanıcılara 18 lira olarak yansıtılıyor.