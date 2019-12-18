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Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52’si tamamlandı. Askeri uçaklara da hizmet verecek olan havalimanı, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği kapasiteye sahip olacak.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 52’si tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

VALİ: GÜNLÜK 120 BİN TON DOLGU YAPILIYOR

Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının planlananın da ötesinde bir hızla devam ettiğini söyledi. Vali Çeber, “Bugün itibariyle yüzde 52 seviyelerindeyiz. Havalimanımız dünyada ender sayıda bulunan, ülkemizin de ikinci denize dolgu havalimanı. 2 milyon 600 bin metre kare toplam dolgu alanımız var. Burada 85 milyon 500 bin ton dolgu yapacağız. Bu işi yapmak için bugün itibariyle 300 civarında iş makinemiz 24 saat çalışıyor. Mevcut şantiyemize 5 ve 7 kilometre mesafede olan bu iş için dizayn edilmiş iki ocak buraya malzeme taşıyor. Dolgu deyince kimsenin aklına ‘taşı, toprağı, kayayı buraya dolduruyoruz’ diye gelmemeli. Burası ülkemizle beraber sektör itibariyle dünyada bu işleri yapan herkesin gıpta ile takip ettiği bir şantiye, işletme ve yatırım. Dünyada bazı tekniklerin ve usullerin ilk kez uygulandığı bir havalimanı inşaatı. Günde 120 bin ton malzeme buraya taşınıyor. Bu iş için özel olarak dizayn edilmiş gemilerle dolgu yapılacak alana malzeme götürüldükten sonra gemilerin altı bir metre kadar açılıp tespit edilen yerlere dolgu işlemi uygulanıyor. Bundan önce de denizin dibinde her türlü teknik ve teknoloji kullanılarak analizler yapılıyor. Dolgu yapılacak alanın altı taranıyor, ne tip dolgu yapılacağı ve ne tür malzeme kullanılacağı tespit edildikten sonra işlemler yapılıyor” dedi.

‘TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM’

Havalimanının üst yapı ihalesinin bitirildiğini, sözleşme aşamasına geçildiğini kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi:

“İnşaat bittikten sonra da 400-500 civarında kişinin burada çalışması planlanıyor. İşimiz 2017 yılının şubat ayında başladı. Normalde buranın bitiş süresi 2022 yılının Ocak ayıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği bir faaliyet olarak bir isteği, emri oldu. ’29 Ekim 2020 yılına bunu yetiştirmeye gayret edelim’ dedi. Sağ olsun yüklenici firmamız iş programını buna göre güncellendi. Günde ortalama 55-60 bin olan dolgu dökümünü 120 binlere çıkardı. Planladığımız gibi giderse inşallah 29 Ekim 2020’de burayı kavuşturacağız. Tabi bölgemizin hava, iklim şartları, kendine özgü özelliklerinden dolayı çok sık yağış alan bir bölgeyiz. Hedefimiz o tarihe yetiştirmek ama olmazsa belki birkaç ay sarkabilir. Ama hedefimiz odur. İş programı da ona göre güncellenmiştir. İnşallah o tarihte vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Rize-Artvin Havalimanı sadece Rize ve Artvin illerine hizmet etmeyecek. Tüm ülke için çok önemli bir yatırım. Doğu Karadeniz’de sadece Trabzon Havalimanı var. Trabzon’da hava şartları, ses, teknik arızalar nedeniyle uçuş yapılamayacağı zaman alternatifimiz yoktu. Rize-Artvin Havalimanı ile artık Doğu Karadeniz denizimizin ikinci havalimanıyla kesintisiz bir ulaşım sağlamış olacağız”

‘TURİZM GELİŞECEK’

Rize-Artvin Havalimanının turizme katkısının büyük olacağını vurgulayan Vali Çeber, “Bu havalimanıyla birlikte Karadeniz yaylaları çok daha kolay ulaşılabilir bir alan haline dönüşmüş olacak. Ticaret, taşımacılık, lojistik anlamında bölgeye çok hizmetleri olacak. Havalimanımıza entegre olarak düşündüğümüz Ovit Tüneli de bitti. İyidere lojistik limanımız inşallah bu yıl başlıyor. Bütün işlemleri bitti. Artık Doğu ve Güney Doğu’nun ürünlerini eskiye göre çok daha kısa zamanda İyidere’deki lojistik limanımıza ve buradaki havalimanımıza ulaştırabileceğiz. Buradan da Kafkas ve Asya ülkelerine çok daha yoğun bir taşımacılık, turizm ve ticaret olacağını planlıyoruz” diye konuştu.

ASKERİ HAVALİMANI DA OLACAK

Türk Hava Kuvvetleri’nin bir talebi olduğunu açıklayan Vali Çeber, “Doğu Karadeniz’in hava savunması anlamında da bazı ihtiyaçlar dile getirildi. Onlarla ilgili de projede bazı düzenlemeler yapıldı. Sivil apronlarımızın yanı sıra askeri apron ve taksi yollarımız da olacak. Askeri anlamda da hava kuvvetlerinin ihtiyacını inşallah bu alanda çözeceğiz” dedi.

Havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyon olacağını söyleyen Vali Kemal Çeber, “3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistimiz var. Şu anda dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği bir havalimanı. Dolayısıyla buraya her türden turist gelecek. Hatta burada inen insanların helikopterlerle, yaylalarımızda doğamızı koruyacak şekilde dizayn edeceğimiz yerlere taşınmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Memlekette Darağacından Başka Dikili birtek Ağacı olmayan Mandacı Zihniyete buda batacaktır..
Boş yatırım. Temeleni cb atınca ne özellıgı oluyor ? Özellıkle vurgulanıyor
Helikopterle yaylaya turist taşımak mı? Bir bu eksikti. Kaçkar zirvesine teleferik, üzerine de şato şeklinde otel yapın, tam olsun. Her şeyi bu kadar hızlı tüketen bir ülke az bulunur.
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