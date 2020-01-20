FİNANS
  4. Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

Temizlik ürünleri bir tıkla kapınızda

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bursa’da kurulan ‘Alodeterjan’ internet sitesi ile Türkiye’nin bütün temizlik ürünleri bir tıklama ile kapılara gidiyor.Bursa’dan Türkiye’nin her yerine hizmet veren İnokscelan şirketi tarafından kurulan ‘Alodeterjan’ internet sitesi temizlik ürünlerini kapınıza yolluyor.

Bursa’da kurulan ‘Alodeterjan’ internet sitesi ile Türkiye’nin bütün temizlik ürünleri bir tıklama ile kapılara gidiyor.
Bursa’dan Türkiye’nin her yerine hizmet veren İnokscelan şirketi tarafından kurulan ‘Alodeterjan’ internet sitesi temizlik ürünlerini kapınıza yolluyor. Mutfak başta olmak üzere çamaşır, araç, sanayi ürünleri, kişisel bakım gibi temizlik ürünlerini ister kredi kartı ile ister kapıda ödeme ile müşterilerine ulaştırıyor.
Alodeterjan kurucusu Ümit Vardar, teknolojinin geliştiği bir ortamda insanların ihtiyaçlarını daha çabuk karşılamaları maksadıyla bu siteyi kurduklarını ifade ederek, “İnsanların ihtiyaçlarını daha çabuk giderebilmesi ve bizim insanlara daha çabuk ulaşabilmemiz için bir çare bulmak istedik. Diğer sektörlerde olduğu gibi biz de e- ticaret portalı oluşturduk. İnternet sitesinin yanı sıra mobil uygulamalarını da geliştirdik. Bir restoran müşterisi ihtiyacı olan temizlik ürünlerini cep telefonundan sipariş verebiliyor ya da bir ev kullanıcısı evinde bir lekeyi gidermek için leke çözücüye ihtiyacı olabiliyor. Bunu yine internetten ya da telefonundan bize sipariş ederek 2 gün içinde eline ulaştırmak üzeri bir sistem kurduk. Bu siteyi sadece deterjan satışı olarak düşünmek doğru değil. Tuvalet kağıdından peçetesine kadar ihtiyaç duyulan bütün temizlik malzemelerini bulunduruyoruz. Sadece İnoksclean olarak değil, başka firmaların ürünlerini de sistem içine katarak Türkiye’deki en büyük endüstriyel ve ev temizlik portalı olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye’nin her yerine bir telefon ya da bir tık kadar yakınız. PTT kargo ile anlaşmamız var. Kapıda ödeme kolaylığımız var. İnsanlar bu dönemde kredi kartı bilgilerini paylaşmak istemiyebilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülüVodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü
Fındık ihracatı geçen yılı geçtiFındık ihracatı geçen yılı geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Fındık fiyatları tavan yaptı

Fındık fiyatları tavan yaptı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Uludağ'a akın ettiler! Pistler doldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Fındık ihracatı geçen yılı geçti

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

Düzce’deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları açıklandı

Halı Sektör Kurulu Almanya’da toplandı

Halı Sektör Kurulu Almanya’da toplandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.