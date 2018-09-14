FİNANS

Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası, temmuz ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 386 milyon dolara gerilemişti.

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