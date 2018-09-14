Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası, temmuz ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 386 milyon dolara gerilemişti.

