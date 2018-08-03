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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu. Kur enflasyon verisinin açıklanması sonrası 5.06 civarına çekildi.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda görüldü.

Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 23,66 ile erik geldi.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK ÜFE tüfe gıda

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
istikrar sürsün millet.eğleniyomuyuz:)
Bu eğlenilecek bir durum değil ama sen ve senin gibiler bayaa egleniyor anlasılan
Hüloğğğğğğğğğ
yalanciya ne yapsınlar. dolar olmus 5.12 tl ama enflasyon 0.55 artmış. kimi kandırıyorsunuz acaba.
@edonis_45 sevin sevin gönek at eskiden ekonomi kötüye gitiğinde millet açlıktan yokluktan sitem ederdi şimdi eflasyon yarim puan artınca dolar 1 puan artınca göbek atıyoruz ne güzel dünya be..
ülkenin gittiği kötü durumu bu seçmenin anlaması için önce makarna ve ekmeğe zam gelmesi lazım...
geldi geldi ama a haberde soylemedikleri icin farkinda degiller????????
Tayyip Tüik i damada bağladı... yani işsizlik ve enflasyon verileri artık damar ile kayınpederinin kontrolünde..artık istedikleri veriyi gösterirler... enflasyon gerçek verisi 30 civarı..
a habere gore dunya korku icindeymis tl dunyada yukselise gecmis koyunlarda seyredip iyi yoldayiz diyor????????????
Herşeye %10 ve üzeri zam gelirken enflasyon nasıl 0.55 artmış anlayabilen var mı?
yumurta nerde yumurta, kolisi 18 tl ye çıktı
Göster kendini dolar
allah sonumuzu hayretsin. G.E geçen ay 75 kişinin. işine son verdiler. ABD şirketinde. insanların şimdiki zamanındaki parayı. ve emeklilikteki parasını yok eden bir akp hükümeti var. ssk burut tavanı 15223 tl hangi işçi bukadar. burut maaş alıyor. halk uyuyor. horlamaya devam.
Yalancıyı Coşkun öpsün. Pazarda markette fiyatlar buna uysaya. Birde millet açlık çekiyor buna seviniyorsunuz diyen koyunlar, biz size söyledik ve seçimde koydukmu dediniz. Koyuyorlar ağlamayın lütfen.
her gün dahada kötüye giden bir ekonomi 16 yılın sonunda gelinen nokta
tayyip artık Tuik i damada bağladı...
insanın doları yurosu olunca haberler bir başka güzel canımm...
saçma sapan ürünlerden enflasyon hesaplaması yapıyorsunuz sonuç ortada ülke her geçen gün daha kötüye gidiyor ama her şey istikrar için.
Devam devam. hadi verin mehteri.
doları 6 liradan önce malesef durduramıyacaklar
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