Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.
Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda görüldü.
Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 23,66 ile erik geldi.
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