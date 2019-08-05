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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.72'den yüzde 16,65 seviyesine çıktı.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

Ekonomistler, TÜFE'nin aylık yüzde 1,6 artış göstereceğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 16,9’a yükseleceğini tahmin ediyordu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 4,46 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 3,20 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 26,93 İLE ÇİŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler %18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 2,04 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu tüfe ÜFE

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