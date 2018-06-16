Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Temmuz ayı pek çok kesim için zam ayı olacak. Emeklilerden yaşlılara, memurlardan kamu işçilerine, engellilerden evde yakınına bakanlara kadar yaklaşık 19 milyon kişinin kazancı yükselecek. Enflasyon tahminleri, gelirlerdeki artışın ipuçlarını veriyor.

EMEKLİYE 2 ARTIŞ



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahmini, ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.27 olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek.Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.

MEMURLARA YÜZDE 3.5 ZAM



Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. İlk 5 ayda yüzde 2.39'luk fark çıktı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 çıkarsa, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.5 3.27 olacak. Memur emeklilerinin her ay aldığı yüzde 4'lük ek ödemesi de maaşıyla birlikte yükselecek.