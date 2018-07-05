Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, hem de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterdi.SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3.5'luk zam oranı yüzde 5.17'lik enflasyon farkıyla büyüdü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirledi.

Yüzde 9.17 zam rakamı son 10 yılın en yüksek zammı olarak kayda geçti. Rekor değerdeki zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarında 143 lira 93 kuruş artış oldu. Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş arttı. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükseldi. Bağ- Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamla 90 lira 68 kuruş arttı. Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş oldu. 2000 öncesi emekli olan SSK'lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa çıktı. Maaşında 143 lira 93 kuruşluk artış yaşandı.