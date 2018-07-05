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Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekli ve memurun 2018 zamları belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Öte yandan Maliye Bakanlığı da en düşük memur ve emekli aylığı maaşının ne kadar olduğunu duyurdu. Peki emekli, memur ve sözleşmeli personelin Temmuz enflasyon zam oranı ne kadar oldu? 2018 Emekli ve memur zammında son durum...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, hem de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterdi.SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 3.5'luk zam oranı yüzde 5.17'lik enflasyon farkıyla büyüdü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon belirledi.

Yüzde 9.17 zam rakamı son 10 yılın en yüksek zammı olarak kayda geçti. Rekor değerdeki zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarında 143 lira 93 kuruş artış oldu. Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş arttı. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükseldi. Bağ- Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamla 90 lira 68 kuruş arttı. Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş oldu. 2000 öncesi emekli olan SSK'lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa çıktı. Maaşında 143 lira 93 kuruşluk artış yaşandı.

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ÇİFTE ARTIŞ

Emeklilerin Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamları ile ek ödemeleri de artıyor. Vergi iadesi yerine emeklilere, her ay maaşıyla birlikte verilen ek ödemeler de zamlarla yükseliyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Örneğin; Haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 Temmuz zammı ile birlikte 2 bin 183 lira 40 kuruşa yükseldi. Maaşının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesi ise 87 lira 34 kuruşa çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 270 lira 74 kuruşa yükseldi. Haziran'da 2 bin 500 lira net maaş alan kişinin aylığı ise zamla 2 bin 729 lira 25 kuruşa, ek ödemesi de 109 lira 17 kuruşa çıktı. Ele geçen maaşı ise 2 bin 838 lira 42 kuruşa yükseldi. Net maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten görülebiliyor.

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NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Aralık ile Haziran endeksleri arasındaki değişim yüzde 9.17. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memurlar ve emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 3.5 zam alacak. 6 aylık enflasyon Ocak 2018'de aldıkları yüzde 4 zamdan yüksek çıktığı için aradaki yüzde 5.17'lik fark da zamlarına ekleniyor.

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Emekli ssk bagkur maaş maas zam

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