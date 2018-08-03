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Temmuz ayının zam şampiyonu limon

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 23,66 ile erik geldi.

Temmuz ayının zam şampiyonu limon

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 12,35 ile rakı, yüzde 11,88 ile domates izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,59 ile bira, yüzde 9,78 ile salatalık, yüzde 9,38 ile kayısı, yüzde 8,06 ile yumurta, yüzde 7,87 ile poşet bitki ve meyve çayı, yüzde 7,10 ile margarin, yüzde 6,97 ile motor yağları yer aldı.

En çok erik ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,66 ile erikte gerçekleşti. Bunu, yüzde 20,09 ile şeftali, yüzde 17,37 ile dolmalık biber, yüzde 16,95 ile karpuz, yüzde 14,53 ile patates, yüzde 13,54 ile taze fasulye, yüzde 13,38 ile patlıcan, yüzde 6,51 ile çocuk tişörtü izledi. AA

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Anahtar Kelimeler:
limon TÜİK enflasyon

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