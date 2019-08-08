Temmuz’da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,50, külçe altın yüzde 1,89 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,50 ve euro yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 4,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,47, dolar yüzde 3,79 ve euro yüzde 4,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,58 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.