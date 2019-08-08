FİNANS

Temmuz’da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,89 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Temmuz’da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,50, külçe altın yüzde 1,89 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,50 ve euro yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 4,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,47, dolar yüzde 3,79 ve euro yüzde 4,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,58 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,09 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,98 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçları

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