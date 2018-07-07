FİNANS

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Temmuzda memurlar 3 ayrı zam aldı. Yüzde 3.5 zam ve 5.17 enflasyon farkı alan memurlara üçüncü zam aile yardımından geldi. 2 çocuk parası aylık 369 lira oldu.

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti. Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı.

Yani memurlar için yüzde 5.17'lik fark oluştu. Maaşlara önce 3.5'lik zam uygulandıktan sonra 5.17'lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.

EKSTRA ZAM AİLE YARDIMINDAN GELDİ

Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.

Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Hâlen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor.

Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.

ENGELLİ ÇOCUĞA % 50 ARTIŞ

Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

EMEKLİLER 15.38 İLE ENFLASYONU GEÇTİ

Yılbaşında yüzde 5.69 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif zammı temmuz artışıyla birlikte 6 aylık yüzde 15.38, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 14.83 oldu. Enflasyon ise 9.17 çıktı. Yılbaşı öncesinde maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki değişim şu şekilde gerçekleşti.

  • Ocak 2018'de maaşı; 1000 X % 5.69 = 1.056,90 TL oldu.

  • Temmuz 2018 tarihinde ise gelen zamla maaşı; 1.056,90 X % 9.17 = 1.153,81 TL' ye ulaştı.

  • Maaşındaki artış böylece % 15.38 oranında gerçekleşti.

  • Aynı dönemde 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olarak açıklandı.

  • Buna göre 1.000 liranın satın alma gücü 908.3 liraya geriledi.

  • 1.000 lira maaşı olan emekli 91.7 lira fazla harcarken geliri 153.81 lira arttı.

  • Aralıkta 1.000 lira alan memur emeklisinin geliri ise 148.30 lira arttı.
    PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyorSon dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor
Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyorAlışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
memur Emekli zam maaş sözleşmeli personel

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor

Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor

Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

Son dakika haberi... Yerli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor

Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor

Alışveriş sitelerine 'güven damgası' geliyor

Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Varlık barışında tarihi fırsat! Son tarih 31 Temmuz

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.