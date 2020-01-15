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  4. Temsa işçileri üretimin başlaması için eylem yaptı

Temsa işçileri üretimin başlaması için eylem yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

ADANA’da üretime ara verilen Temsa fabrikasında işçiler, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için eylem yaptı.

Rüşan Anıl ATAR- Ceren BEGEÇ/ADANA, (DHA)- ADANA’da üretime ara verilen Temsa fabrikasında işçiler, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için eylem yaptı. Özçelik-İş Sendiası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye’nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa’nın yok olmasına seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi.
Adana’da yıllık 10 binin üzerinde ürettiği otobüs, midibüs ve hafif kamyonu yaklaşık 70 ülkeye ihraç eden Temsa, geçen yıl Mayıs ayında 182 milyon 693 bin TL’ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satılmıştı. Bankalara olan kredi borçları nedeniyle üretime ara vermesi nedeniyle bin 500 işçi, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bugün, Özçelik-İş Sendikası işçilerle birlikte fabrikanın yeniden üretime başlaması için eylem yaptı.
‘TEMSA’NIN YOK OLMASINA SEYİRCİ KALINMAMALI’
Temsa fabrikası önünde düzenlenen eylemde konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil için sevinç çığlıkları atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin adını onlarca ülkede duyuran Temsa’nın yok olup gitmesine seyirci kalınmaması gerektiğini belirterek, "Biz Temsa’la doğduk, Temsa’yla büyüdük. Kazandık ve kazandırdık. Bugün hak etmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden gün birlik, beraberlik, Adana’nın ve Türkiye’nin günüdür. Ekmek kapımıza vurulan kilitleri kırmaya, yeni umutlara yelken açmaya geldik. Buraya Temsa için yazılmış ölüm fermanını yıkmaya geldik. Evimize yeniden ekmek götürmek için sesimizi Türkiye’ye duyurmaya, otobüsümüzün tekerine çomak sokanları yaptıkları yanlıştan döndürmeye geldik" dedi.
‘TEMSA İŞÇİSİ ÜRETMEYE HAZIR’
Temsa işçisinin dün olduğu gibi bugün de üretmeye hazır olduğunu dile getiren Değirmenci, "Temsa işçisi bedeniyle, ruhuyla burada. Yetkililerin elini taşın altını koyup, gerekeni yapmasını istiyoruz. Temsa işçisini kapının önüne koymanın vebali ağır olur. Onun için çağrımıza olumlu cevap verilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Özçelik-İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ise üretimin durmasından dolayı endişe içerisinde olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından işçiler, fabrikadan ayrılarak D-400 karayolunda bir süre grup halinde yürüdü.

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