FİNANS

Türkiye’nin ilk peynir fabrikası Yörsan’la ilgili önemli gelişme

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk peynir fabrikası Yörsan’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin kurucu aile mensubu Teoman Yörük, şirketin yönetimini tekrar devralmak istediğini bildirdi.1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörük Ailesi, 5 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satmıştı.

Türkiye’nin ilk peynir fabrikası Yörsan’la ilgili önemli gelişme

Türkiye’nin ilk peynir fabrikası Yörsan’ın kurucusu Yörük ailesi mensubu Teoman Yörük, iflas sürecindeki Yörsan ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yörük, ailesinin ardından kötü yönetildiğini öne sürdüğü Yörsan’ın gelinen noktada ülkeye tekrar kazandırılmasının mümkün olduğunu belirtti. Teoman Yörük, " Bilindiği üzere 15 Ocak 2014 tarihinde Dubai merkezli bir Fon olan Abraaj Capital Yörsan Gıda Mamulleri AŞ’nin yüzde 80’ini satın aldı. Yüzde 33 olan hissemizin yüzde 20’sini şirkette bırakarak azınlık ortağı olduk. 50 yıldır özveriyle, büyük fedakârlıkla o dönem hiçbir kuruluştan yardım almadan Özsermayemizle şirketimizi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak 10 binlerce kişiye ekonomik değer oluşturan bu güzide firmamızda hisselerimizin çok büyük kısmını bırakarak ileri seviyelere taşıma hayali içindeyken maalesef tecrübesiz yönetim kadrosuyla 5 yılımızı geçirmek zorunda kaldık. Fakat satış sürecinden itibaren yanlış uygulamalara karşı çıkmamıza rağmen sözümüz dinlenmemiş, söz verilen yönetimsel birliktelikten uzak bir şekilde işten anlamayan profesyoneller getirilmiş ve tüm muhalefet şerhlerimize rağmen, tarafımıza itibar edilmemiş ve maalesef şirket kısa bir süre içinde finansal zorluğa girmiştir” ifadelerini kullandı.

'YÖRSAN'IN ESKİSİNDEN DAHA İYİ BİR DURUMA GELECEK POTANSİYELİ OLDUĞUNA İNANCIMIZ TAMDIR'

“Bu durumdan dolayı şirket yöneticileri ve ABRAAJ hisse temsilcileri hakkında ceza davaları ve birçok davalar ikame etmiş olup davalar halen devam etmektedir” diye devam eden Yörük, şunları kaydetti.

“Şirketin konkordato sürecine girdiği Eylül 2018 tarihinden bu yana içinde bulunduğu durumdan kurtulması için finansal kaynak bulma ve şirket hisselerini satın alma çabalarımız maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Geldiğimiz noktada devir tarihinde bıraktığımız 74 milyon dolarlık hisse değerimizin yok olması ile birlikte mağdur olan çalışanlarımız, binlerce süt üreticimiz, lojistik hizmet veren emekçilerimiz ve sayamadığım bir sürü firma mağduru kişiler bu elim olay nedeniyle zarar uğramıştır.

Sektörün muhatapları olan süt üreticileri, üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar vs. gibi birçok kesimden bizim yapacağımız bir girişime destek olunacağına dair net mesajlar aldık ve alıyoruz. Uygun hukuki, mali ve finansal koşullar oluştuğunda, şirketin eskisinden daha iyi bir duruma gelecek potansiyeli olduğuna inancımız tamdır. Biz süt ürünleri sektöründe 50 yıllık tecrübeye sahip bir aileyiz. Dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve yeniden yaşanmaması için muhakkak tecrübelerimizden faydalanılması gerekir. Deneme yanılma yaklaşımlarla iş yapıldığında yıkımların çok şiddetli olduğu Yörsan’ın son 5 yıllık tarihinde tecrübe edilmiştir. Sektörün kendi dinamikleri içinde ne yapacağını çok iyi bilen tecrübeli eller bir yana itilip yine aynı şekilde hareket edildiği takdirde tarihin tekerrür edeceği konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bakımdan yeni süreçte hali hazırda hissedar olan kurucu aile ile birlikte hareket edilmesi şirketin devamlılığı ve sürdürebilirliği bakımından temel konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işin ehli biziz; Yörsan’a talibiz."

YÖRSAN'DA SON DURUM

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörük Ailesi, 5 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a sattı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etti. 2019 yılının Ocak ayında ise Yörsan Gıda’nın Dubaili ana hissedarı için iflas davası açıldı.

KAYNAK:İHA

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