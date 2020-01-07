Teoman Yörük: “Yörsan için bankalara teklif verdik”

15 Ocak 2014 tarihinde yüzde 80’i Dubai merkezli Abraaj Capital’e satılan Yörsan Gıda Mamulleri A.Ş.’nin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Aralık ayında iflas erteleme kararı sonrası şirkete Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, kayyum olarak atanmıştı.

Konuyla ilgili olarak Yörsan kurucusu ve Yörük Ailesi mensubu Teoman Yörük’ten açıklama geldi. Yörsan’ın yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasının mümkün olduğunun altını çizen Yörük, 50 yıl boyunca öz veriyle, büyük fedakârlıkla, o dönemde hiçbir kuruluştan yardım almadan öz sermaye ile şirketi büyüterek binlerce ve dolaylı olarak on binlerce kişiye ekonomik katkı sağlayan ve katma değer üreten bir marka haline getirildiğini şekilde ifade etti.

“Her kesimden ‘tekrar siz yönetin’ talebi ve baskısı var”

Yörük açıklamasında, sektörün muhatapları olan süt üreticileri, üretici temsilci birlik ve kooperatifleri, tedarikçiler, lojistik katkı sunan firmalar ve hatta çalışan işçilerin dahi kendileri ile irtibata geçerek bu değer yok olmadan müdahil olmalarına dair talep ve desteklerini ilettikleri söyledi.